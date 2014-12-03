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Kültür-Sanat

'Gangnam Style' Youtube'un izleme sayacını bozdu!

PSY'ın tüm dünyada popüler olan videosu Youtube'un izlenme sayısını gösteren sayacının limitini aştı

03 Aralık 2014 19:42

Youtube'da izlenme rekoru kıran Psy’ın "Gangnam Style" isimli şarkısının video klibi, web sitesinin izleme sayacını bozdu. Youtube, sayacın yenilendiğini açıkladı.

Bianet'teki habere göre, Güney Koreli şarkıcı Psy’ın tüm dünyada popüler olan "Gangnam Style" isimli şarkısı hala Youtube’un en çok izlenen videosu.

Bugün (3 Aralık) YouTube’un yaptığı açıklamada, videonun izleme sayısının 32-bit’lik eski sayacın limiti olan 2.147.483.647’yi aşması nedeniyle sayacın arıza yaptığı ve yenilendiği belirtildi.

Sayaçın bozulma anı böyle görüntülendi:

Psy'ın Youtube'da izlenme rekoru kıran Gangnam Style videosu:

 

 

 

 

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