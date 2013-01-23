Gangnam Style, YouTube'a 8 milyon dolar kazandırdı

Google Finans Direktörü Nikesh Arora, Gangnam Style'ın, YouTube'a 8 milyon dolarlık reklam geliri sağladığını belirtti.

YouTube'un, videodan elde ettiği gelirin bir kısmını, PSY ile paylaşacağı da kaydedildi.

YouTube, Aralık ayında, videonun, yayınlandığı geçen Temmuz ayından bu yana toplam 1 milyar 382 bin 639 kez izlendiğini duyurmuştu.

Gangnam Style, kısa süre önce 18 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın ''Baby'' isimli klibini geride bırakarak, YouTube'un en çok izlenen videosu olmuştu.

İsmini Güney Kore'nin başkenti Seul'un bir bölgesinden alan Gangnam Style, YouTube'da 2 milyon 141 bin 758 kere beğenilerek bir rekora imza atmıştı.

Türkiye'de sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Trend Topic listesinde 3 kez ilk sıradan giren Gangnam Style, "En Beğenilen Video" olarak Guinnes Rekorlar kitabına da girmişti.