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Kültür-Sanat

PYS, Tepebaşı'nda Gangnam Style yaptı

PSY, kendisine dünya çapında ün kazandıran "Gangnam Style" şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi

23 Şubat 2013 10:35

Dünyada "Gangnam Style" şarkısıyla izlenme rekorları kıran Güney Koreli şarkıcı Park Jae-Sang (PSY), dün akşam İstanbul'da konser verdi.

İstanbul Blue Night Festivali kapsamında, Tepebaşı'nda halka açık alanda sahneye çıkan PSY, kendisine dünya çapında ün kazandıran "Gangnam Style" şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Saatler önce dolmaya başlayan konser alanına, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen yerli ve yabancı birçok PSY hayranı ilgi gösterdi.

PSY sahneye çıkarken, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, Güney Kore ve Türkiye arasındaki dostluğun önemini vurguladı.

Konser alanındaki hayranlarına, ''Hava kapalı ve yağmurlu ama biz beraber dans ederek havayı ısıtacağız'' diyen PSY, ''Gangnam Style'' şarkısını iki kez seslendirdi.

Konsere başta Türkiye'deki Güney Koreliler olmak üzere yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği görüldü.

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