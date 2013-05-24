Sahte PSY ünlüleri kandırdı

İki haftadır birçok ünlü ismi ağırlayan Cannes Film Festivali’nde Güney Koreli şarkıcı PSY da vardı. Ancak partilere katılan, kırmızı halıda poz veren PSY, YouTube’da Gangnam Style şarkısıyla 1 milyar rekorunu kıran şarkıcı değil onu taklit eden bir kişiydi.

PSY gibi giyinen ve onun tarzında güneş gözlükleri takan bu kişi, lüks restorantlardaki yemeklere ve ünlülerin için düzenlenen partilere katılmayı başardı.

Partilere katılan birçok ünlü isim sahte PSY’la fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Sahte PSY’ın kurbanlarından Bond kızı Naomie Harris ‘PSY’la birlikte Cannes’da partideyiz’ tweet’ini paylaşanlar arasındaydı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Hollywood Reporter’ın haberine göre Fotoğraf ajansı Getty Images’ın bölümlerinden FilmMagic, sahte PSY’ı ayırt edemeyerek Cannes fotoğraflarında PSY’ın adını geçirdi.

Sahte PSY krizini çözen kişi ise PSY’ın kendisi oldu. Ünlü sanatçıların paylaştığı tweetler dikkatini çeken PSY, ‘Görünen o ki Cannes’da bir tane daha PSY var. Selam söyleyin’ tweetini paylaşarak Singapur’da olduğunu belirtti.