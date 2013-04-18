T24 LogoT24 Logo
Yaşam

PSY'ın klibine ülkesinden yasak

Güney Kore devlet kanalı, ünlü şarkıcı PSY’nin klipte kamu malına zarar verdiğini savunarak şakıcnın klibini yasakladı

18 Nisan 2013 19:03

“Gangnam Style” ile dünyayı sallayan Güney Koreli şarkıcı PSY'nin yeni klibi “Gentleman”ın, ülkesindeki devlet televizyonunda gösterimi yasaklandı. PSY’nin, trafik kukasını tekmeleyerek kamu malına zarar verdiği belirtildi.

Güney Koreli şarkıcı PSY'nin merakla beklenen yeni “single”ı olan “Gentleman”'ın klibi, devlet televizyonunda (KBS) gösterilmeyecek.

Güney Kore devlet kanalı, ünlü şarkıcı PSY’nin klipte kamu malına zarar verdiğini savundu.

Devlet kanalı, PSY'nin trafik kukasını tekmeleyerek başladığı videonun kamu yayıncılığı standartlarına uymadığını bildirdi.


KBS yetkilileri, geçmişte de bazı kliplerin benzer gerekçelerle yayınlanmadığını hatırlattı.

 

Yine rekor kırdı

 

"Gangnam Style" ile büyük ilgi toplayan Güney Koreli şarkıcı PSY, geçen hafta yeni “single”ı “Gentleman”ı çıkarmıştı.

Klip, 24 saatte 20 milyondan fazla izlendi. Böylece "Gentleman", şarkıcı Justin Bieber'in "Boyfriend" şarkısının rekorunu kırmış oldu.

PSY'nin yeni şarkısı, YouTube'da 4 günde yaklaşık 150 milyon kez tıklandı.

PSY'nin "Gangnam Style" şarkısı, 1.5 milyardan fazla kişi tarafından izlenmişti.

 

ETİKETLER

psykanalülkeklip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24