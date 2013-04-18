PSY'ın klibine ülkesinden yasak

“Gangnam Style” ile dünyayı sallayan Güney Koreli şarkıcı PSY'nin yeni klibi “Gentleman”ın, ülkesindeki devlet televizyonunda gösterimi yasaklandı. PSY’nin, trafik kukasını tekmeleyerek kamu malına zarar verdiği belirtildi.
Güney Koreli şarkıcı PSY'nin merakla beklenen yeni “single”ı olan “Gentleman”'ın klibi, devlet televizyonunda (KBS) gösterilmeyecek.
Güney Kore devlet kanalı, ünlü şarkıcı PSY’nin klipte kamu malına zarar verdiğini savundu.
Devlet kanalı, PSY'nin trafik kukasını tekmeleyerek başladığı videonun kamu yayıncılığı standartlarına uymadığını bildirdi.
KBS yetkilileri, geçmişte de bazı kliplerin benzer gerekçelerle yayınlanmadığını hatırlattı.
Yine rekor kırdı
"Gangnam Style" ile büyük ilgi toplayan Güney Koreli şarkıcı PSY, geçen hafta yeni “single”ı “Gentleman”ı çıkarmıştı.
Klip, 24 saatte 20 milyondan fazla izlendi. Böylece "Gentleman", şarkıcı Justin Bieber'in "Boyfriend" şarkısının rekorunu kırmış oldu.
PSY'nin yeni şarkısı, YouTube'da 4 günde yaklaşık 150 milyon kez tıklandı.
PSY'nin "Gangnam Style" şarkısı, 1.5 milyardan fazla kişi tarafından izlenmişti.