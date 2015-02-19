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Kültür-Sanat

Game of Thrones senaristleri 'kana susamış'

Game of Thrones yazarı George R. R. Martin, dizinin yeni sezonunda bazı karakterlerin öleceğini açıkladı

19 Şubat 2015 12:51

Comicbook adlı sitede yer alan habere göre, yazar George R. R. Martin ve dizinin senaristleri D.B. Weiss ve David Benioff’un dizinin yeni sezonunda, kitapta yer almadığı halde, bazı karakterleri öldürmeyi planladıklarını açıkladı. 

Pazar gecesi düzenlenen Writers Guild West Ödülleri sırasında konuşan George R. R. Martin, “Bu sezon ‘Game of Thrones’ okurları bir hayli üzülecek. Herkes tetikte olsun. David ve D.B. fena halde kana susamış durumdalar” dedi. Yazar hangi karakterlerin öleceğiyle ilgili ise açıklama yapmadı.

‘Game of Thrones’un yeni sezonu 12 Nisan’da başlayacak.

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