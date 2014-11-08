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Bilim / Teknoloji

Game of Thrones oyununun çıkış tarihi belli oldu

Game of Thrones oyun serisinin yapımı aksiyon-adventure türünde geliştirilecek ve serinin tüm ünlü karakterleri ile etkileşim mümkün olacak

08 Kasım 2014 15:11

Game of Thrones müdavimlerinin büyük merakla beklediği Game of Thrones oyun serisinin ilk halkasının piyasaya çıkış tarihi belli oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Game of Thrones oyun serisinin ilk halkası, 2014 yılının Aralık ayında Microsoft Windows, OS X, PlayStation 3 ve Xbox 360 için raflardaki yerini alacak.

Game of Thrones oyununun geçmişi, 2011 yılına dayanıyor. 2011 yılında Focus Home Interactive ve Cyanide isimli Avustralyalı oyun üreticileri, strateji yapımı "A Game of Thrones: Genesis"i, "A Song of Ice and Fire" kitabından uyarlanarak satışa sundu. Oyun, hem ticari hem de otorite notları açısından tam bir hayal kırıklığı oldu ve serinin müdavimleri tarafından yerden yere vuruldu.

Game of Thrones’un yeni neslinin oyun hakları Telltale Games’e satıldı. Game of Thrones serisi, Telltale Games’in diğer yapımı "Walking Dead" ve "The Wolf Among Us" gibi tasarlanacak, yani kısa aralıklarla Episode One, Episone Two başlıklarıyla piyasaya sürülecek.

Yapım aksiyon-adventure türünde geliştirilecek ve serinin tüm ünlü karakterleri ile etkileşim mümkün olacak.

Game of Thrones serisinin ilk halkası, 2014 yılının Aralık ayında Microsoft Windows, OS X, PlayStation 3 ve Xbox 360 için raflardaki yerini alacak.

 

 

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