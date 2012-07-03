Game Of Thrones dizisi askeri lisede kriz yarattı!

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilerine tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Game Of Thrones (Tahtların Oyunu)' dizisini izlettiren 1'i kadın 4 subayın hayatı kâbusa döndü

Maltepe Askeri Lisesi nde yılın öğretmeni seçilen Öğretmen Albay A.Y., Öğretmen Yarbay D.S., Öğretmen Albay A.G., Öğretmen Albay İ.İ. ve Öğretmen Üsteğmen S.Ü. diğer 4 meslektaşları ile Askerlikten soğutma, İsyana Teşvik ve Amirlere Hakaretle suçlandı

ABD yapımı Game Of Thrones adlı dizi, İzmir Maltepe Askeri Lisesi’ndeki 1’i kadın 9 subayın hayatını değiştirdi. Dizinin, son sınıf öğrencilerine, yabancı dil eğitimlerini pekiştirme amaçlı izlettirilmesi ile başlayan süreç, imzasız ihbar mektuplarıyla arka arkaya açılan soruşturma sürecini de beraberinde getirdi.

İşte, bir dizi ile başlayan ve soruşturma yumağına dönen olaylar:

2011 öğretim yılında Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölümü, Harp Okulları’na gitmeye hazırlanan son sınıf öğrencilerine, ‘Game Of Thrones’i (Tahtların Oyunu) izlettirmeye karar verdi. Öğrenciler, 10 hafta diziyi izledi, çeviri ve benzeri çalışmalar yaptılar. 30 Ekim 2011’de Balıkesir ’deki Okullar Komutanlığı’na isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubu ulaştı. Mektupta, Maltepe Askeri Lisesi son sınıfta okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu ileri süren kişi, öğrencilere izlettirilen dizinin, çarpık ve sapık ilişkiler içerdiğini, Türkleri de barbar ve sapık dinsel törenleri olan bir kavim olarak tanıttığını belirtti.

‘Porno, alkol, sapıklık’

2 Kasım 2011’de lisenin Yabancı Diller Bölüm Başkanı Albay A.D., Öğretmen Albay Ü.K., Öğretmen Yarbay S.R.M. ve Öğretmen Yüzbaşı İ.G. hakkında idari tahkikat başlatıldı. Öğretmen Üsteğmen Mustafa Tanrıkulu, Öğretmen Yüzbaşı Felsefe Grup Başkanı Yakup Güzel, Personel Yüzbaşı Ali Vurkun ve Öğretim Başkanı Öğretmen Albay Mehmet Akif Ünverdi tahkikatın başına getirildi. Bu ekip, verdiği raporda dizinin pornografik öğeler içerdiğini, alkolü özendirdiğini, şiddet ve sapık ilişki unsurları taşıdığını belirterek, “Dizinin, gelişme çağındaki bireyler üzerinde, güncel yaşamlarında ve gelecekte telafisi oldukça güç tahripkar etkiler yaratabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Albay Ünverdi imzasını taşıyan diğer raporda ise, “Ayrıca filmde doğrudan olmasa da, izleyenler tarafından rahatlıkla anlaşıldığı şekliyle milletimiz barbar, sapık dinsel inanç ve gelenekleri olan, medeni olmayan bir şekilde gösterilerek, hakaret edilmesi, aşağılanması sahneleri bulunmaktadır. Söz konusu filmin normal kabul edilerek gösterilmesi, öğrencilerimizin milli duygularının zayıflamasına, hatta meslekten soğumasına kadar vahim sonuçlar ortaya çıkarabilir” denildi.

Askeri savcıdan takipsizlik

İdari tahkikat sonrası, Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı, 20 Aralık 2011’de 4 öğretmen subay hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın başına Askeri Savcı Yüzbaşı Volkan Yetiştirici getirildi. Meslek hayatlarını öğretmen subay olarak geçiren ve askeri liselerde görev yapan 4 subayın görev yeri değiştirildi. Soruşturma 30 Aralık 2011’de sonlandı. 4 öğretmen subay hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Kararda, RTÜK raporu ile dizinin +13 kategorisinde olduğu, filmi izleyen 185 öğrencinin de 16- 19 yaş grubu arasındaki öğrencilerden oluştuğunun altı çizilerek, iddia edilen “Cinsel istismar” suçunun işlenmediği kaydedildi.

İkinci mektupta ikinci raunt

Takipsizlik kararına Güney Deniz Saha Komutanlığı itiraz etti. İtirazın geldiği İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, takipsizlik kararını onadı. Ancak Ocak’ta Balıkesir ’deki Okullar Komutanlığı’na bir ihbar mektubu daha gitti. Bu seferki ihbar mektubunun konusu ise 16 Aralık 2011’de Maltepe Askeri Lisesi’nde gerçekleştirilen veda toplantısıydı. Yine isimsiz ve imzasız mektupta, öğretmen subay olduğunu iddia eden kişi, diziyi son sınıf öğrencilerine izlettirdikleri için görev yeri değiştirilen 4 subayın komutanlara hakaret ettiğini iddia etti. Mektupta ayrıca davaya bakan askeri savcının da bu 4 subayı temize çıkaracağı iddia ediliyordu. Bu mektup üzerine 2’nci bir idari tahkikat açıldı. Daha önce soruşturma başlatılan 4 subayın yanı sıra 5 subay da bu tahkikata dahil edildi.

‘Kanun lehine bozun’ talebi

Maltepe Askeri Lisesi’nde yılın öğretmeni seçilen Öğretmen Albay A.Y., Öğretmen Yarbay D.S., Öğretmen Albay A.G., Öğretmen Albay İ.İ. ve Öğretmen Üsteğmen S.Ü. diğer 4 meslektaşları ile “Askerlikten soğutma, İsyana Teşvik ve Amirlere Hakaretle” suçlandı. Askeri Savcı Yüzbaşı Volkan Yetiştirici için ise hakkındaki iddiayı araştırmak üzere Askeri Müfettiş görevlendirildi. Güney Deniz Saha Komutanlığı haklarında verilen takipsizlik kararı kesinleşen 4 subayla ilgili sürpriz bir çıkış yaptı. 4 subay hakkındaki dosyayı Milli Savunma Bakanlığı’na gönderen Komutanlık, bu kararın Kanun Lehine Bozulmasını talep etti. 27 Şubat 2012’de Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz imzasını taşıyan kararla Güney Deniz Saha Komutanlığı’nın talebi uygun görüldü. Bu kararı Askeri Yargıtay 14 Mart 2012’de onadı. 9 subay hakkında açılan 2 ayrı soruşturma halen sürüyor. Askeri Savcılık soruşturmasının nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

Askeri savcılığa sorular

9 subayın avukatı Ali Ozan Açıkalın, Güney Deniz Askeri Savcılığı’na verdiği dilekçesinde çarpıcı iddialarda bulundu. İşte bu iddialardan bazıları:

- Art niyetli kişiler müvekkilerim lehine ifade veren tüm öğrencilere baskı yapmaktadır. Hatta öğrencilerin okulla alakalarını kesmektedir.

- Devre birincisi Askeri Lise öğrencisi Mustafa Küçük, sırf müvekkilerim aleyhine ifade vermediği için okuldan atılmıştır. Diğer öğrencilerden Umut Can Yüksel ve Onur Kılınç’da aynı baskı ve tehditlere maruz kalmıştır.

- Başta okul komutanı Kur. Alb. Abdulkerim Ünlü olmak üzere idari tahkikat heyetinden ve müvekkilimin söylemediği sözleri varmış gibi gösteren öğrencileri taraf seçmek zorunda bırakan ve aleyhte ifade verenleri okuldan atan ya da atmaktan beter eden herkesten şikayetçiyiz.