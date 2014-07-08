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Yaşam

Game of Thrones artık bir şarap markası

Game of Thrones dizisinden esinlenilerek üretilen şarap serisi 2015 yılında dizinin hayranlarıyla buluşmayı hedefliyor

08 Temmuz 2014 20:39

İlker Koçaş

Türkiye’de ve dünyada sadık bir izleyici kitlesine sahip televizyon dizisi Game of Thrones, (Taht Oyunları) geçtiğimiz günlerde Amerika’da yayınlandığı kanalın en popüler dizisi seçildi. Taht Oyunları’ndan ilham alan bir proje kapsamında dizideki 12 hanenin her birine özel üretilecek şaraplarla dizi, bu kulvarda da adını duyuracağa benziyor.

The Wines of Westros isimli şarap serisinin üreticileri, dizinin yapımcılarıyla herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirterek “Bu hayranlar tarafında yapılan bir proje. Yaptık çünkü diziyi seviyoruz” dedi.

Alman asıllı Türk oyuncu Sibel Kekili’nin rol aldığı ve Westros isimli hayali bir dünyada gerçekleşen olayların işlendiği dizi geçtiğimiz haftalarda 4. Sezonunun finalini yaptı.

Amerikalı yazar George R. Martin’in Ateş ve Buzun Şarkısı isimli kitabından uyarlanan dizi, 12 soylu hanenin aralarında geçen mücadeleyi anlatıyor.

Dizinin 5. Sezonunun 2015 yılında yapılacak prömiyeri ile aynı zamanda piyasaya sürülecek şarapların şişe fiyatı 11 Sterlin (40 TL) olarak açıklandı.  

Home Box Office (HBO)  şirketi tarafından yapılan dizi henüz dizinin hayranları tarafından gerçekleştirilen bu girişim hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu yüzden HBO’nun telif haklarından ötürü projeye karşı çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor.

2015 yılında piyasaya sürülmesi planlanan şaraplar:

 

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