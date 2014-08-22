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Bilim / Teknoloji

Game of Thrones'un setine gitmek artık mümkün!

Türkiye'de de beğeniyle izlenen Game of Thrones, True Detective gibi dizilerin setleri Google Maps aracılığıyla kapılarını sanal olarak hayranlarına açtı

22 Ağustos 2014 19:26

Game of Thrones ve True Detective gibi dizilerin setleri, Google Maps sayesinde kapılarını sanal olarak hayranlarına açtı

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Google’ın online harita servisi Google Maps, sevilen dizilerin hayranlarının dizilerin çekildiği setleri sanal olarak gezmelerine imkan veren bir güncelleme yaptı.

66’ncısı gerçekleşecek Emmy Ödül Töreni öncesinde Google’ın bu yeni uygulaması sevilen dizilerin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Google’ın kullanıcılarının beğenisine sunduğu bu yeni uygulama sayesinde bu dizilerin hayranları, çekimlerin gerçekleştiği yerlerin orjinal halini sanal olarak gezebilecek.

 

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