Askerî liselerde ‘Game of Thrones’ yasaklandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askerî liselerde dil eğitimini pekiştirmek için izlettirilen yabancı dizilere de sınırlama getirilen yönetmeliğe göre, “pornografi, cinsel sömürü” içerdiği gerekçesiyle “Game of Thrones” (Taht Oyunları) benzeri dizilerin okullarda izletilmesine izin verilmeyecek.

Cumhuriyet’teki habere göre, yapılan bir başka yönetmelik değişikliğiyle “Temel dini bilgiler, Kuranıkerim ve Hz. Muhammet’in hayatı” gibi seçmeli derslerin askeri okullarda okutulmasının yasal altyapısı a kuruldu.

Yeni yönetmelik ile sözlü sınavlar da kalktı ve bunun yerini “performans sınavları” kavramı aldı.

‘Cinsel istismar ve Türklüğe hakaret’

TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’ne, “öğrencilerin korunması” başlığı ile yeni bir madde eklendi. Yönetmelikte; öğrencilerin, “cinsel sömürü, pornografi, teşhir, istismar, taciz ve hür türlü olumsuz davranıştan korunması” için gerekli tedbirlerin alınması öngörüldü.

2012 yılında “Game of Thrones” dizinin Maltepe Askerî Lisesi’nde öğrencilere izletilmesi üzerine, 2 albay, 1 kadın yarbay ve 1 yüzbaşı hakkında “Cinsel istismar ve Türklüğe hakaret” soruşturması açılmış ve 4 rütbeli ordudan uzaklaştırılmıştı. Yeni yönetmelik ile bu tür dizilerin askerî liselere girişinin önü net bir şekilde kesilmiş oldu.