T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Game of Thrones'un yeni oyuncusu öldü

Game of Thrones dizisinin 5. sezonunda kadroya katılan 86 yaşındaki İrlandalı aktör JJ Murphy çekimlerin 4. gününde hayatını kaybetti

11 Ağustos 2014 21:52

Dünya çapında geniş bir seyirci kitlesine sahip fantastik dizi Game of Thrones'un setini sarsan bir ölüm yaşandı. Dizinin 5. sezonunda rol almak için anlaşma sağlanan aktör yaşamını yitirdi.

Game of Thrones’un 5. sezonu için kadroya katılan 86 yaşındaki İrlandalı aktör JJ Murphy, çekimlerin 4. gününde hayata gözlerini yumdu.

Dizinin 5. sezonunda ‘Ser Denys Mallister’ karakterini canlandırmak üzere Game of Thrones’a katılan oyuncunun bu ani ölümünün ardından dizinin yapımcılarının nasıl bir yol izleyeceği ise, belirsizliğini koruyor.

Dizinin yapımcısı HBO'nun, Murphy’nin ölümünün ardından bu rol için yeni bir oyuncuyla anlaşıp anlaşmayacağı henüz bilinmiyor.

86 yaşında hayatını kaybeden deneyimli aktör, en son 'Drakula Anlatılmamış Hikaye' isimli filmde rol almıştı.

 

ETİKETLER

game of thronessezon5jj murphyhbo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24