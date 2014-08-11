Game of Thrones'un yeni oyuncusu öldü

Dünya çapında geniş bir seyirci kitlesine sahip fantastik dizi Game of Thrones'un setini sarsan bir ölüm yaşandı. Dizinin 5. sezonunda rol almak için anlaşma sağlanan aktör yaşamını yitirdi.

Game of Thrones’un 5. sezonu için kadroya katılan 86 yaşındaki İrlandalı aktör JJ Murphy, çekimlerin 4. gününde hayata gözlerini yumdu.

Dizinin 5. sezonunda ‘Ser Denys Mallister’ karakterini canlandırmak üzere Game of Thrones’a katılan oyuncunun bu ani ölümünün ardından dizinin yapımcılarının nasıl bir yol izleyeceği ise, belirsizliğini koruyor.

Dizinin yapımcısı HBO'nun, Murphy’nin ölümünün ardından bu rol için yeni bir oyuncuyla anlaşıp anlaşmayacağı henüz bilinmiyor.

86 yaşında hayatını kaybeden deneyimli aktör, en son 'Drakula Anlatılmamış Hikaye' isimli filmde rol almıştı.