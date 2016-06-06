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Kültür-Sanat

Game of Thrones dizi sitelerinden kaldırılıyor mu?

Fantastik dizinin 6. sezonu 24 Nisan’da yayımlanmaya başladı

06 Haziran 2016 11:52

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan popüler dizi Game Of Thrones, Türkiye'deki birçok internet sitesinden kaldırıldı. Game of Thrones’u sitelerinden kaldıran dizi siteleri yaptığı açıklamada, “Digiturk uyarıları doğrultusunca kaldırılmıştır” dense de bazı sitelerin henüz diziyi sitelerinden kaldırmadığı gözüktü.

24 Nisan’da 6. sezonu yayınlanan fantastik dizi Game Of Thrones birçok dizi sitesinden kaldırıldı. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan ve geçen yıl 14.4 milyon defa korsan indirilen Game Of Thrones’un tüm eski bölümlerinin internetten kaldırılması Digiturk’ün uyarıları neticesinde gerçekleşti.

Digiturk, dizinin 6. sezon bölümlerini her pazartesi 23.00’da yayınlarken, kullanıcılar popüler diziyi ayrıca “Dilediğin Zaman” ve “Dilediğin Yerde İzle” uygulamaları aracılığıyla da izleyebiliyor.

Teknoloji haber sitesi shiftdelete.net’in haberine göre, Game Of Thrones’un Türkiye’deki dizi sitelerinden izlemek istendiğinde uyarı çıkıyor. Ayrıca Dizibox sitesi Facebook aracılığıyla dizinin neden kaldırıldığına dair açıklamalarda bulundu.

 

Game Of Thrones Nasıl İzlenecek?

 

Game Of Thrones'un yayın haklarını elinde bulunduran kuruluşun uyarısı nedeniyle Türkiye'de dizi sitelerinin eski ve yeni bölümleri bundan sonraki süreçte yayınlaması pek mümkün görünmüyor.

Bu durumda ülkemiz kullanıcılarının önünde iki yol var diyebiliriz. Birinci Digiturk üyesi olmak, diğeri ise torrent siteleri aracılığıyla eski ve yeni bölümleri indirmek.

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Game of Thronesdizi sitesiDigiturk

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