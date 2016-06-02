Game of Thrones'tan sahneleri yayınlayan Pornhub'a dava

Milyonları ekran başına kilitleyen dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yapım şirketi HBO, dizinin seks sahnelerini yayınlayan porno sitesi PornHub’a dava açtı.

Sputnik'te yer alan habere göre; İzlenme sayısında yüzde dört düşüş gözlemlenen Porno sitesi PornHub bir ay önce ünlü Game of Thrones dizisinin seks sahnelerini yayınlamaya başladı.

Site ayrıca kullanıcıların daha çok geçen yıl Esquire dergisi tarafından ‘Yaşayan En Seksi Kadın’ ilan edilen ve Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke’ı fark etmesinin ardından diziden uyarlama görüntüler yayınladı ve bu görüntüler 1.7 milyondan fazla tık aldı.

Durumu fark eden HBO şirketi yetkilileri ise görüntülerin kaldırılması için harekete geçti.

The Sun gazetesine konuşan bir HBO sözcüsü, “Şirket durumun farkında ve içeriklerin siteden kaldırılması için işlemler gerçekleştiriyor” dedi.

HBO’nun daha önce de dizinin yeni bölümleriyle ilgili spoiler veren YouTube kullanıcılarına sansür uyguladığı biliniyor.