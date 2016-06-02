Game of Thrones'un Jon Snow'u: Erkeklere karşı da cinsiyetçilik yapılıyor, kaslarımdan fazlasıyım

Game of Thrones dizisindeki Jon Snow karakteriyle yıldızı parlayan Britanyalı aktör Kit Harington, sinema dünyasındaki

cinsiyetçilikten yakındı. Harrington, "Erkeklere karşı da cinsiyetçilik yapıyor. Saçlarımın, kaslarımın sorulmasından bıktım. Saç ve görüntüden fazlası olduğumu düşünüyorum" dedi.

Sanat yaşamında maruz kaldığı “zorlukları” Sunday Times gazetesine anlatan Harington “Fotoğraf çekimleri sırasında soyunmam istendiğinde dış görünüşüm nedeniyle önemsendiğimi hissediyorum. Ayrıca çifte standart var. Bir kadına ‘Bebek diye çağrılmaktan hoşlanıyor musun?” deseler, cevabı ‘hayır’ olur. Haklıdır da. Ben de saçım, kaslarım ve aşk hayatım hakkında soru sorulmasından bıktım. Görünüşüm için işe alındığımı hissetsem, işi bırakırım” diye konuştu.