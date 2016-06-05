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Game of Thrones’in Marei’si: Dizi beni fuhuş hayatından kurtardı

Gillan, 12 yaşında evlatlık gittiği ailenin bir dostu tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve tecavüze uğradığını anlattı

05 Haziran 2016 20:08

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi olan 'Games of Thrones' dizisinde hayat kadını olarak izleyici karşısına çıkan aktris Josephine Gillan'ın dizi kadrosuna katılmadan önce seks işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Profesyonel bir oyunculuk eğitimi almamasına karşın bugün aranan bir aktris olan 27 yaşındaki Gillan, “Game of Thrones beni fuhuş hayatından kurtardı ve çok daha güçlü bir insan haline getirdi” dedi.

Marei karakteriyle diziye girmeden önce Sophie O’Brien adıyla porno filmler çeken ve seks işçiliği yapan Gillan, bir internet sitesinde sinema sektörü için oyuncu arandığına yönelik bir ilan görünce hayatı değişmiş.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; genç oyuncu annesinin şiddet gördüğü bir ilişkiden kurtulma çabaları nedeniyle tam 24 okul değiştirmiş ve 12 yaşında yetiştirme yurduna verildikten sonra evlatlık alınmış.

Kendisini evlatlık alanların bir aile dostu tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve tecavüze uğradığını anlatan Gillan, “Yaşadıklarımı anlatmaktan korktum çünkü beni bahçeye gömmekle tehdit ediyordu” dedi.

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Josephine GillanGame of ThronesSophie O BreinPorno yıldızıMarei

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