Kimler öldü, kimler kaldı; işte Game of Thrones'un 6. sezon bilançosu

George R.R Martin'in eserinden uyarlanan HBO'nun tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizisi Game of Thrones'un geride bırakılan 6. bölümüyle sezon finaline sadece 4 bölüm kaldı. Peki şimdiye kadar Game of Thornes'un 6. sezonunda neler oldu? Hangi sürpriz karakterler diziye dahil oldu, kimler diziden çıktı?

Dikkat haberin bu kısmı Game of Thrones'un 6. sezonu hakkında spoiler içermektedir.

6.sezona kadar kadar toplamda 740 karakterin öldürüldüğü Game Of Thrones’un altıncı sezonunda karakterlerin başına neler geldi?

Areo Hotah

Dorne’un gözü pek savaşçısı ve Doran Martell'in sadık koruması Areo Hotah’ın altıncı sezon macerası oldukça kısa sürdü.

Doran Martell

Oberyn Martell’in kardeşi Doran Martell de altıncı sezonu sağ atlatamayan isimlerden biri oldu. Son Martell’in ölümünün ardından Dorne’da doğacak olan isyanın ayak seslerini duymak pek mümkün.

Balon Greyjoy

Altıncı sezonun en hareketli hanelerinden birinin Greyjoy’lar olacağı söylenebilir. Denizlerin delirttiği kayıp Euron Greyjoy’un hakkı olduğunu düşündüğü liderliği almak için ilk yaptığı şey kardeşini köprüden atmak oldu.

Üç Gözlü Karga

Hakkında üretilen teorilerin ardı arkası kesilmeyen Üç Gözlü Karga hakkında kesin olarak bilinen bir şey varsa o da Akgezenler tarafından öldürüldüğü.

Bran’in gücünü kontrol edebilmesi için ihtiyaç duyduğu isim olan Üç Gözlü Karga’nın ölümünden çok, bu ölüm sonrası yaşanabilecekler merak konusu.

Trystane Martell

Önce hayatının aşkını kaybeden Tystane Martell, eve dönüşü sırasında iki savaşçı tarafından oyun dışı bırakıldı.

Arthur Dayne

Arthur Dayne’in ölümü iki şeyi kanıtladı. Birincisi Ned Starkı’ın anlattığı her hikayeye inanmamız gerekiyor, ikincisi Reed kurtulduğuna göre kitaptaki gibi Jon Snow’un savaşının bir parçası olabilir.

Leaf

Ormanın Çocukları hakkında en geniş bilgiye altıncı sezonda ulaşıldı. Yine Ak Gezenler'in nasıl yaratıldığı bu sezon ortaya çıktı. Bran’e yolculuğunda yardımcı olan Leaf’in, kendi yarattığı kötülüğün kurbanı olması da izleyici için pek de sürpriz olmadı.

Dosh Khaleen

Yeni sezonun izleyici üzerindeki en etkileyici sahnelerinden biri hiç şüphesiz Khaalesi’nin tüm Dosh Khaleen’i yok ettikten sonra alevler içinde halkını selamlamasıydı.

Bir topluluğu daha kendi yanına çekmeyi başaran Ejderhaların Annesi, hiçbir alevin onu yakamayacağını kanıtladı.

Osha

Osha, Stark ailesine en çok yardımı dokunan isimlerden biriydi. Yolculuğa Bran ile başlayan ardından Rickon’u canı pahasına koruyan Osha, maalesef Ramsey Bolton’ın elinde can verdi.

Roose Bolton

Kırmızı Düğün sırasında Robb Stark’ı öldüren Roose Bolton, oğlu olduğunun haberini alır almaz Ramsey tarafından bıçaklandı. Bu ölüm Ramsey ile Jon’un savaşının başlangıcı oldu.

Alliser Throne & Olly

Herkesin öldüğü ama bir tek Jon Snow’un geri döndüğü bir dünyada intikam da Lord Kumandan’ın en büyük hakkı olacaktı.

Beşinci sezon finalinde kendisine ‘Hain!’ diyen herkesi dize getiren Jon Snow bu sırada silah arkadaşlarını da gözünü kırpmadan cezalandırdı.

Walda ve Bebek

Ramsey Bolton, babasının ardından soluğu üvey annesi ile daha saatler önce doğan kardeşinin yanında aldı ve onları tazılarına yem etti.

Summer

Bran’in tecrübesizliği ve merakı tam bir trajediye sebep oldu. Üç Gözlü Karga ve Leaf onu korumaya çalışırken can verdi. Bu sırada bir karaktere daha veda edildi: Summer!

Hodor

George R.R. Martin’in tüm Game Of Thrones hayranlarına yaptığı en büyük kötülüklerden biri Hodor’un sonu oldu. "Hold the Door"