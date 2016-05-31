Game of Thrones'un Khaleesi'si çıplak sahneler için votkaya ihtiyaç duymuş

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Game of Thrones'da, Daenerys Targaryen rolünü canlandıran güzel yıldız Emilia Clarke çok konuşulan çıplak sahneleri hakkında ilginç itiraflarda bulundu.

Özellikle vücudunu sergilemekten kaçınmadığı, son derece cesur sahnelere imza atan Clarke, alev alev yanan ahşap bir evden tamamen çıplak çıktığı sahnelerle, adından oldukça fazla söz ettirmişti.

"Tek ihtiyacım biraz votka"

Hürriyet'in haberine göre, 29 yaşındaki İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada; çıplak sahneleri çekerken çok da fazla zorlanmadığını, çekim öncesi biraz votka içerek kendini ruhen hazırladığını söyledi.



Ayrıca vücudunu daha güzel gösterecek bir ışık kullanıldığını da belirten Clarke, bu tarz cesur sahneler çekerken teknik destek almanın önemini de vurguladı.

Anlaşmaya uymadı

Ünlü aktris, dizi anlaşmasına koydurduğu 'soyunma yok' koşulunu görmezden gelerek çektiği iddialı sahnelerle hayranlarını oldukça şaşırttı.

Fakat anlaşmada yer alan bu maddeyi çiğnemekten ötürü pişmanlık duymadığını belirten Clarke, bu sahnelerin Daenerys'in -'Ejderhaların Annesi'- artan gücünü göstermek adına etkileyici olduğunu söyledi.