Galatasaray'dan ceza tepkisi: 'Utancınızla yaşayın' diyeceğiz ama bu konuda umudumuz yok

Galatasaray Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu 2 maç seyircisiz oynama cezasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Siz masa başı oyunlarınıza devam etseniz de biz Avrupa'dan kupalar getirerek ülkemizin gururu olmayı, Türkiye'de finallerde karşımıza kim çıkarsa çıksın yenerek kupalar almayı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün açıklaması şöyle:

Göreve geldiklerinden beri Türkiye'nin değil sadece bir kulübün federasyonu gibi davranan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetimi bugün çifte standartlarına bir yenisini daha ekledi.

Sadece iki sezon önce, tribünlerin Galatasaray benchinin üzerine devrildiği, maç boyu aralıksız küfür edilen, sahaya yabancı madde yağan, Ergin Ataman'ın Ülker Arena'yı polislerin korumasında ve içi çelik polis şapkasıyla güçlükle terk edebildiği maçtan sonra, tüm bu rezilliklere imza atan Türk sporunun kirli yüzünü temsil edenlerce yönetilen kulüp sadece 25 bin lira para cezası ile cezalandırılmıştı. Ve Türk medyası bu konunun üzerinde bile durmamıştı.

Söz konusu Galatasaray olduğunda aynı medya ayranı tükürüğe dönüştüren yalanın pazarlamasını yaparken, iki yıl önce sadece para cezasıyla yetinen Türkiye Basketbol Federasyonu iki maç seyircisiz oynama ve 56 bin lira para cezasına hükmedebiliyor.

Bu senaryo; Türk sporunu kirletenlerin yönettiği kulüp, onunla suç ortaklığı yapmaktan utanmayan medya ve yönetimi değişse de zihniyeti değişmeyen işbirlikçi federasyon tarafından herkesin gözünün içine baka baka sahneleniyor.

Çifte standart doğuran senaryolarınızda, tribünlerde Galatasaray taraftarına yer olmasa da takımımız elini kalbine koyduğunda bir his takımı olduğunu sizin kirli oyunlarınıza inat hissedecek.

Siz yaptıklarınızdan utanmıyor olabilirsiniz. Biz gerek Türk sporunu kirleten isimlerin elindeki kulübün gerekse işbirlikçisi Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptıklarını dile getirmekten utanıyoruz. 'Utancınızla yaşayın' diyeceğiz ama bu konuda umudumuz yok.

Siz masa başı oyunlarınıza devam etseniz de biz Avrupa'dan kupalar getirerek ülkemizin gururu olmayı, Türkiye'de finallerde karşımıza kim çıkarsa çıksın yenerek kupalar almayı sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü