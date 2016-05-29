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Spor

Yarı finalin 3. maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 65-63 yendi

Seride ilk iki maçı Fenerbahçe kazanmıştı

29 Mayıs 2016 23:01

Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Odeabank evinde Fenerbahçe'yi 65-63 mağlup etti.

Seride ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Abdi İpekçi Arena'da rakibini yenerek seriyi 4. ve 5. maçlara taşıdı. Öte yandan 4. çeyrek öncesi Galatasaraylı taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler sonucu maçın hakemleri soyunma odasına gittiler. Bir süren duran karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

 

1. periyot sonucu: 19-21

 

Maçın ilk sayısı Bogdanovic'ten 0-2 
Faul atışını kazanan Schilb 2/2 yaptı 
Dixon'dan 2 sayılık atış: 4-7
Lasme eşitliği sağladı: 9-9
Dixon'dan 3'lük: 14-16
G.Saray'a Abdi İpekçi'de muhteşem bir taraftar desteği var
Udoh'tan 2 sayı... 15-20
Schilb'in asistinde Lasme bitiriyor! 17-20

 

2. periyor sonucu: 19-16

 

Schilb farkı 2 sayıya indirdi! 23-25
G.Saray Davis ile öne geçti! 27-25
Ekpe Udoh'tan smaç! 27-29
Lasme'de 2 sayılık atış! 38-37
İlk yarı sonucu: 38-37 

 

3. periyot sonucu: 15-13

 

McCollum 2/2 yaptı! 40-37
Maçtaki en büyük fark! 45-37
Datome'den 2 sayılık atış: 45-39
Micov farkı 4'e çıkardı! 47-43
Errick McCollum'un turnikesi başarılı, 49-45.

 

4. periyot sonucu: 12-13

 

Sinan Güler farkı 5'e çıkardı! 55-50
McCollum potaya giderek turnikeyi bıraktı! 59-55
Udoh'tan 2 sayılık atış: 62-58
Fenerbahçe 6-0'lık seriyle skoru 62-55'ten 62-61'e getirdi.
Maç Galatasaray'ın 65-63 üstünlüğü ile sona erdi.
Maç sonucu: 65-63

 

İlk 5'ler

 

FENERBAHÇE: 
Dixon, Vesely, Udoh, Datome, Bogdanovic 
GALATASARAY:
Schilb, Micov, Lasme, Sinan, Göksenin

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