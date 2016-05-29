Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olaylar çıktı

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında oynanan Galatasaray Odebank - Fenerbahçe mücadelesi, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle 4. periyot öncesi durdu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın 4. periyotu için sahaya çıkan Fenerbahçe'ye Sarı-kırmızılı tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Bunun ardından önce hakemler, daha sonra da Fenerbahçeli oyuncular soyunma odasına gitti.

Masa hakemleri sahaya çıktı ancak şu an salonda 4. anons yapıldı. Ancak daha sonra iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya geldi karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.