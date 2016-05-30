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Spor

Galatasaray'a potada iki maç seyircisiz oynama cezası

Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe arasındaki yarı final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in suratına tükürüldüğü iddia edilmişti

30 Mayıs 2016 23:23

Spor Toto Basketbol play-off serisi üçüncü maçında Abdi İpekçi'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'a çıkan olaylar nedeniyle Basketbol Federasyonu tarafından 2 maç seyircisiz oynama cezası ve 50 bin TL para cezası verildi.

Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye çıkan saha olayları damgasını vurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı açıklama ile olaylı derbinin cezalarını açıkladı.

TBF'nin Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe maçı hakkındaki kararı şu şekilde: "Galatasaray Odeabank takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi'nin 7, 11.5, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, seyirci olaylarının sezon boyunca süreklilik arz etmesinin yanı sıra, söz konusu müsabakanın öncesinde misafir takım sporcularına doğru yabancı maddeler atılması ve küfür edilmesi, müsabaka sırasında sahaya ve misafir takım benchine doğru yabancı maddeler atılması ve küfürlü tezahüratlarda bulunulması, müsabakanın üçüncü periyodunun bitiminde yine misafir takım benchine doğru yabancı maddeler atılması ve küfürlü tezahüratlarda bulunulması, yaşanan olaylar neticesinde ayrı ayrı üç kez anons yapılmasına, müsabakanın üç kez duraksamasına ve hakemlerin soyunma odasına gitmelerine sebebiyet verilmesi nedenleriyle GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ'NİN 2 (İKİ) MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 50.000 TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
Galatasaray Odeabank takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin anons sistemini taraftarları coşturmak ve yönlendirmek amaçlı kullanması nedeniyle eylemlerine uyan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin 57.3 maddesi ile Disiplin Yönergesi'nin 7, 11.6 ve 28.2.11 maddeleri gereğince, GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ'NİN 4.000 TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
Galatasaray Odeabank takımının eylemlerine uyan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin 52.4 ve 95. maddeleri ile Disiplin Yönergesi'nin 7, 11.6 ve 19. maddeleri gereğince, salona güvenlik ve insan sağlığını tehdit eder şekilde kapasitenin üzerinde taraftar alındığı, seyircilerin spor alanında numaralanmış koltuklara göre satılması gereken yerlere oturmaları gerekirken, müsabakanın oynandığı salona kapasite üzerinde seyirci alınması neticesi zaruri olarak merdiven boşluklarında durarak giriş çıkışları engellemeleri nedenleriyle GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ'NİN 2.000 TL PARA CEZASI ile tecziyesine iş bu kararın ilgili Kulübe tebliğine, Disiplin Yönergesi'nin 51. maddesi çerçevesinde para cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi."

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