Galatasaray: Seyircisiz oynatılırsa, maça çıkmayabiliriz

Galatasaray Spor Kulübü basketboldan sorumlu üyesi Can Topsakal, seyircisiz oynama cezası verileceği taktirde, Fenerbahçe ile oynanan basketbol serisinin 4. maçına çıkmayabileceklerini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün basketboldan sorumlu üyesi Can Topsakal, olaylı Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

2014’te yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe’nin seyircisiz oynama cezası almadığını dile getiren Can Topsakal, “Dördüncü maçı seyircimizin desteğiyle kazanarak şansımızı sürdürmek istiyoruz. Maç seyircisiz oynanırsa maça çıkmama durumu gündemimizde. Cezayı alırsak maça çıkmayabiliz. 2014’te aynı şeyler Fenerbahçe’nin sahasında yaşandı ve seyircisiz cezası almadılar” şeklinde konuştu.

Topsakal “Dördüncü maçı kazanırsak Fenerbahçe’nin kendi sahasında oynayacağı maçta bize göre daha şanslı ama kendi sahalarında ayakları titreyecektir” ifadesini kullandı.