Obradovic'e tükürüklü saldırı!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Abdi İpekçi'de yendiği mücadelede Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'e tükürüldü. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitelerinden sert açıklama yaptı.

Fenerbahçe, başantrenör Obradovic’e tükürüldüğünü ve bunun cezasız kalmaması gerektiğini açıkladı. Sırp çalıştırıcıya tükürüldüğünü fotoğraflı olarak resmi sitelerinden paylaşan sarı-lacivertli kulüp şu açıklamayı yaptı:

“Fenerbahçemiz ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçının dördüncü periyodundan önce çıkan tribün olayları sebebiyle maç bir süre durduruldu.”

“Olayların en büyük skandalı ise Başantrenörümüz Zeljko Obradovic’e yapılan saygısızlıktı. Dünyaca ünlü antrenörümüz Obradovic, olayların yaşandığı esnada soyunma odasına giderken, sarı kırmızılı küstah bir taraftarın tükürüğüne maruz kaldı.”

“Yarı final serisinin Ülker Sports Arena’da oynanan ilk 2 karşılaşmasında herhangi olay yaşanmazken; yıllardan beri Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yaşanan bu ve benzeri küstahlıklar artık cezasız kalmamalı.”

Galatasaray'ın antronörü Ergin Ataman, Obradovic'e yapılan saldırıyı kınadığını belirterek şu mesajı paylaştı: