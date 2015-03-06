Galatasaray, Nihat Doğan'ın ihracı için ilk adımı attı

Galatasaray yönetiminin yaptığı toplantıda şarkıcı Nihat Doğan’ın üyelikten ihracı konusunda net bir adım atıldı. Nihat Doğan’ın oy birliği ile Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi.

Geçtiğimiz aylarda Tarsus ilçesinde Türkiye’de infial etkisi yaratan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesi ile alakalı sosyal medya üzerinden attığı tweet sebebiyle kamuoyundan oldukça büyük tepki gören Nihat Doğan’ın, mensubu olduğu Galatasaray Kulübü’nden ihracı için çalışma başlatılmıştı.



Galatasaray Spor Kulübü Üyeliği’nden ihracı için çalışma başlatılan Nihat Doğan, 200 liralık aidatını yatırmış ve 21 Mart tarihindeki Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı kapsamında oy kullanma hakkını da elde etmişti.