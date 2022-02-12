Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezon sergilediği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miguel Cardoso'nun 69. dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düştü.
Maçın son bölümünde baskısını arttıran ve 84. dakikada Mostafa Mohamed ile skoru eşitleyen Galatasaray, kalan bölümde başka gol üretemedi ve taraftarı önünde bir puana razı oldu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 29, Yukatel Kayserispor ise 35'e çıkardı.
Son 14 maçta tek galibiyet
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.
Galatasaray, ligdeki son 6 maçından ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak, galibiyet elde edemedi.
Torrent ile yine kazanamadı
Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.
Taraftardan yönetim ve futbolculara tepki
Galatasaraylı taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle kulüp yönetimini istifaya davet ederken, futbolculara da tepki gösterdi.
Yukatel Kayserispor'un attığı golden sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas'a da görevi bırakma çağrısında bulundu.
Taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri futbolcuları da ıslıklarla protesto etti. Maç sonunda bazı taraftarlar, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim lehine "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırdı.
Mostafa Mohamed'in 6. golü
Karşılaşmada Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Mostafa Mohamed, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.
Mısırlı futbolcu, daha önceki lig maçlarında 5 kez topu filelerle buluşturmuştu.
Bu arada Mostafa Mohamed, ligdeki son 3 golünü sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydetti.
Gomis değişikliğine tepki
Galatasaraylı taraftarlar, Bafetimbi Gomis'in oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mostafa Mohamed'i oyuna dahil etti.
Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.
Öte yandan karşılaşmayı 21 bin 832 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.
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Stat: Nef
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Anholt (Dk. 80 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 80 Morutan), Feghouli (Dk. 59 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 59 Mostafa Mohamed)
Yukalet Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 54 Thiam), İbrahim Akdağ (Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı), Attamah, Cardoso (Dk. 90+4 İlhan. Parlak), Bertolacci (Dk. 81 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Gavranovic)
Goller: Dk. 69 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Mostafa Mohamed (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Bilal Bayazit (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+3 Marcao (Galatasaray)
Maçtan önemli anlar
8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
10. dakikada Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.
47. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kalesinden çıkan Bilal'den önce alan Kerem'in vuruşunda, ceza alanı içinde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
48. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında ön direkte topla buluşan Gomis'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.
60. dakikada Boey'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu önünde bulan Kerem'in yerden şutunda kaleci Bilal yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
62. dakikada Babel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cicaldau'nun yerden şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
64. dakikada Kerem'in sağ çaprazdan şık vuruşunda kaleci Bilal son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Boey'den topu kapan Thiam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda, yerden seken top kaleci Pena'yı geçerek filelerle buluştu: 0-1
74. dakikada Yukatel Kayserispor'un uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde alan Berkan İsmail'in vuruşu
75. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında arka direkte Berkan İsmail topu altıpastaki Nelsson'a bıraktı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla yandın auta gitti.
84. dakikada Kerem'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-1
Başka gol olmayan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.