Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor.

Süper Lig'de bu sezon sergilediği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miguel Cardoso'nun 69. dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düştü.

Maçın son bölümünde baskısını arttıran ve 84. dakikada Mostafa Mohamed ile skoru eşitleyen Galatasaray, kalan bölümde başka gol üretemedi ve taraftarı önünde bir puana razı oldu.

Galatasaray bu sonuçla puanını 29, Yukatel Kayserispor ise 35'e çıkardı.

Son 14 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligdeki son 6 maçından ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak, galibiyet elde edemedi.

Torrent ile yine kazanamadı

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

Taraftardan yönetim ve futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle kulüp yönetimini istifaya davet ederken, futbolculara da tepki gösterdi.

Yukatel Kayserispor'un attığı golden sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas'a da görevi bırakma çağrısında bulundu.

Taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri futbolcuları da ıslıklarla protesto etti. Maç sonunda bazı taraftarlar, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim lehine "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırdı.

Mostafa Mohamed'in 6. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Mostafa Mohamed, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, daha önceki lig maçlarında 5 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Bu arada Mostafa Mohamed, ligdeki son 3 golünü sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydetti.

Gomis değişikliğine tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Bafetimbi Gomis'in oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mostafa Mohamed'i oyuna dahil etti.

Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.

Öte yandan karşılaşmayı 21 bin 832 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

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Stat: Nef Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Anholt (Dk. 80 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 80 Morutan), Feghouli (Dk. 59 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 59 Mostafa Mohamed) Yukalet Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 54 Thiam), İbrahim Akdağ (Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı), Attamah, Cardoso (Dk. 90+4 İlhan. Parlak), Bertolacci (Dk. 81 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Gavranovic) Goller: Dk. 69 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Mostafa Mohamed (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 90+2 Bilal Bayazit (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+3 Marcao (Galatasaray)

Maçtan önemli anlar

8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.