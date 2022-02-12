Şahan Gökbakar: "Taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim" diyen büyük başkan Burak Elmas, şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz?

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen komedyen Şahan Gökbakar, başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Gökbakar, "Hafta arası verdiği röportajda 'Taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim" diyen büyük başkan Burak Elmas şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz?" diye yazdı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında konuk Kayserispor Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.

Rakibine 85. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık veren Galatasaray, skoru 1-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla Spor Toto Süper Lig'in 13. sırasında yer aldı.

Maçın ardından sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Hafta arası verdiği röportajda 'Taraftarın yerinde olsam ben de yönetim istifa derdim" diyen büyük başkan Burak Elmas şimdi kendi yerinizde olup istifa eder misiniz? Madem taraftar haklı, gereğini yapın! Yoksa tarihe Galatasaray'ı küme düşüren başkan olarak geçeceksiniz!" ifadelerini kullandı.