Berkan Kutlu: Söylenecek fazla bir şey yok, çok zor durumdayız

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrası konuşan Berkan Kutlu, "Söylenecek fazla bir şey yok. Çok zor bir durumdayız." dedi.

Galatasaray'ın başarılı ismi Berkan Kutlu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Yukatel Kayserispor mücadelesi sonrası konuştu.

"Söylenecek fazla bir şey yok." diyen Berkan, "Çok zor bir durumdayız. Herkes farkında, herkes çok çalışıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Herkesin çalışması lazım, her anı analiz ederek çalışmalıyız. Biz bu duruma soktuk takımı, biz çıkarmalıyız." dedi.