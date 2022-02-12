NEF Stadı'nda Burak Elmas ve futbolculara protesto

Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken; NEF Stadı'ndaki taraftarlar oyuncuları ve yönetimi protesto etti. Taraftarlar başkan Burak Elmas'ı hedef aldı, zaman zaman küfürlü tezahüratlar duyuldu.

Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı, galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, son 14 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru tribünlerde protestolar yükseldi. Top Berkan ve Taylan Antalyalı'nın ayağına geldiğinde tribünper protesto etti. Taraftarlar, Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Domenec Torrent'i de hedef aldı.

Tribünlerden "Söylesene Burak Elmas takım neden oynamıyor?" tezahüratları yükseldi. Maç sonrasında da tribünlerde yüksek sesle "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı. Zaman zaman da Elmas için küfürle tezahüratlar duyuldu.