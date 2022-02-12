Domenec Torrent: Bu maçı kazanmayı hak ettik

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ile çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Domenec Torrent, tek eksiklerinin gol olduğunu söyledi.

Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken; son 14 maçta sadece 1 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 2022'de galibiyet yüzü göremeyen Sarı-Kırmızılılar, ara transfer döneminde takımın başına geçen Domenec Torrent'le çıktığı 5. maçından da galip gelemedi.

İspanyol teknik adam Kayserispor maçını yorumladı ve "İkinci yarıda belli bir süre oyunu rakibi bırakınca formatımızı değiştirdik. Rakip bir gol şansı buldu. Biz 7 tane bulduk. İyi sonuçlar alamadığında takımların bu tarz şeyler başına geliyor. Sanırım yüzde 64 topa sahiptik. Fırsat yaratmadığınızda topa sahip olmanızın anlamı yok. Ama bu maçta fırsatlar da bulduk" dedi.

"Takımdaki problemi nasıl çözmeyi düşünüyorsun" sorusuna Torrent, "Şu anda eksiğimiz gol. Bu maçı kazansaydık çözülmüş olacaktı. Çünkü gol atamadığımız zaman sorun devam ediyor. Durumu değiştirmeyi en çok isteyenler oyuncularımız. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez. Kupadan elendikleri maçı hatırlattı bu maç. O maçta da çok pozisyon bulmuşlardı. Aslında ne kadar çok fırsat olursa olsun daha fazla gol atmak mesele. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk" yanıtını verdi.