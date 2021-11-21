10 kişi kalan Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 3 puanı söküp aldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, son bölümünde 10 kişi mücadele ettiği derbiden 2-1 galip ayrıldı.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oyunu yarı sahasında kabul ederek başlayan sarı-lacivertliler, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Gol sonrasında toparlanan ve rakip yarı sahada daha fazla topla oynayan sarı-lacivertliler, 31. dakikada Mesut Özil'in golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.
İkinci yarıya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 83. dakikada Marcel Tisserand'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Rakibinin baskılı oyununa karşın 90+4. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Galatasaray ise 21 puanda kaldı.
Galatasaray deplasmanında üst üste 7. kez yenilmedi
Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında üst üste 7. maçından da yenilgisiz ayrıldı.
Ligde rakibi karşısında deplasmanda son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, üst üste 7. maçını da kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, son olarak 18 Ekim 2014 yılında rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Mesut derbide golünü attı
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Ligde 5. kez bir maça bu sezon 11'de başlayan deneyimli oyuncu, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Crespo siftah yaptı
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.
Mert Hakan cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, cezalı duruma düştü.
27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisine 3 sarı kartla çıkmıştı.
Karşılaşma öncesinde sınırda bulunan oyuncu, 35. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Mert Hakan, deplasmanda Göztepe ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Pereira sarı, Fatih Terim kırmızı kart gördü
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, itirazları nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından maçtaki ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, derbi karşılaşmasında sarı kart gördü.
İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcı, sarı kartla cezalandırıldı.
Tisserand kızardı
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand, Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçın 24. dakikasında sarı kart gören Tisserand, 83. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçeli oyunculardan büyük sevinç
Fenerbahçeli futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
Orta sahada toplanan sarı-lacivertliler, daha sonra boş deplasman tribününe giderek sevinç gösterilerinde bulundu.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibin bu sevinç gösterisinin ardından Galatasaraylı taraftarlar rakiplerini protesto etti.
Futbolcular, soyunma odası tüneline giderken yabancı madde atılması nedeniyle zor anlar yaşadı.
11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
57. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanattan ceza sahasına sokulan Van Aanholt, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, şut çekmek yerine pasını kale sahası önüne hareketlenen takım arkadaşlarına çıkardı. Ancak savunmaya hızlı dönen Kim Min-jae, Halil Dervişoğlu'ndan önce müdahale ettiği topu taca atarak rakibinin fileleri havalandırmasına engel oldu.
62. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.
69. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Taylan Antalyalı, kendi yarı sahasından aldığı topu bir süre sürdükten sonra pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen oyuncunun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe yaptığı plase vuruşta, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında Cicaldau'nun ceza sahası içinde çıkardığı şutta meşin yuvarlak, Kim Min-jae'den döndü.
81. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Berkan Kutlu'nun orta saha çizgisinin hemen gerisinden savunmanın arkasına pasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.
84. dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Van Aanholt'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Diagne, penaltı noktası gerisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin kafa vuruşundan önce Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
90+4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-2
Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.