Diego Lugano'dan derbi yorumu: Bence Galatasaray'ın golünde bir faul yoktu

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Lugano, "Bence Galatasaray'ın golünde bir faul yoktu" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe ligde 4 maç sonra kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 31'de Mesut Özil, 90+4'te Miguel Crespo attı. Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe puanını 23 yaptı.

beIN SPORTS'a konuşan Diego Lugano derbiyi değerlendirdi.

"Bence Galatasaray'ın golünde bir faul yoktu" diyen Uruguaylı eski futbolcu, "Ceza sahası içinde çok temas olur. Ben Diagne'nin pozisyonunda faul çalınacak bir temas olduğunu düşünmüyorum. Ama öncesinde de faul ve kırmızı karta sebebiyet olacak bir pozisyon yoktu. Bir hatadan sonra bir diğer hata geldi diyebiliriz" dedi.

Lugano, "Tisserand'ın atıldığı pozisyonda kırmızı kart verilmemeliydi bence. Ama sonucun haklı bir sonuç olduğunu söylemeliyiz." diye konuştu.

Volkan Demirel'den derbi yorumu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Volkan Demirel, BeIN Sports'ta sarı lacivertli ekibin Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Galatasaraylı taraftarların yaptığı Squid Game dizisi temalı koreografiye değinen Demirel, "Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim-Min Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse, bunun baş rol oyuncusu Kim'dir." dedi.

"İki takım da kazanmak istedi. Fenerbahçe topa daha çok hakim olan, daha oyunu kendi istediği gibi oynamaya çalışan, ta ki 70. dakikaya kadar...70. dakikada Fenerbahçe takımı yine 4'lü sistemden yine 3'lü sisteme döndü. Teknik direktörün kafasındaki oyun ya da önceden düşündüğü plan bu muydu bilemiyoruz. O sırada Galatasaray'ın oyunu ele geçirdiğini gördük."