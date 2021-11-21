Vitor Pereira'dan şampiyonluk ve Mesut Özil yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. "Her şeyden önce bugünkü maç zor bir maçtı." diyen Vitor Pereira, Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Mesut Özil'in performansını da değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Mesut'un kalitesini biliyoruz. Bugün iyi oynadı. Sahaya ruhunu yansıttı. Topu aldığında da golünü attı. En önemli şey, geriden geldik. 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Takım ruhunu gösterdik. Bir aile olduğumuzu gösterdik. Umuyorum ki, taraftarlarımız da takımlarıyla gurur duyuyordur." şeklinde konuştu.

Vitor Pereira, "Aile olarak bazen acı çekmeniz gerekir ama bugün mutlu olmamız gereken bir gün. Hedefimiz şampiyonluk, diğer takımlar da puan kaybedecektir, bizim de puan kaybedebiliriz ama ancak bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz." dedi.