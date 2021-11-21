Mesut Özil: İyi oynayan kazandı, çok mutluyum

Süper Lig'de kritik derbiyi Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertli takım deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi. Dev mücadele takımının ilk golünü kaydeden Mesut Özil galibiyeti yorumladı. Özil, "Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum" dedi.

Derbide Fenerbahçe'nin ilk golünü atan yıldız futbolcu Mesut Özil karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Maçı değerlendiren Mesut Özil, "Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz" dedi.

Yıldız futbolcu sözlerini, "Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar" ifadeleriyle sürdürdü.

Attığı gole de değinen Mesut, "Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti" şeklinde konuştu.