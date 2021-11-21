Galatasaray, evinde 7 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların rakibine karşı iç sahada kazanamama serisi de 7 maça çıktı.

Galatasaray, sahasında çıktığı son 7 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Sahasında 3 maç sonra kaybetti

Ligde evinde çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden Galatasaray, derbiyi kaybederek 3 maçlık iç saha galibiyet serisini sürdüremedi.

İç sahada 2 maç sonra kalesinde gol gören Galatasaray, bu sezon ilk kez evinde 1'den fazla gol yedi.