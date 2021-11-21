Necati Ateş: Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Necati Ateş, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü koruyamayarak 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında 3 maç sonra puan kaybetti. Karşılaşmada Fatih Terim'in kırmızı kart görmesi nedeniyle basın açıklamasına yardımcı antrenör Necati Ateş çıktı. Hakem kararlarını eleştiren Necati Ateş, "Canımız yanıyor" dedi.

"Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız"

"Maça iyi başladık, öne de geçtik. Skoru ilk yarıda daha farklı yere getirebilirdik ama maalesef yediğimiz bir golle... Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... O da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme. Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi. Canımız yanıyor. Canımız yandığında da sesimiz çıkıyor, sonra maçı değil bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene Mostafa'ya aynı pozisyonda kırmızı kart verdi, aynı hakem.

Bize bunları yaşatamazlar, Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Gözünün önünde oluyor, biz de cephede görüyoruz her şeyi.İlk golde de bana göre yüzde 100 faul var. Kerem'in pozisyonunda çağırmıyorsan, Diagne'nin pozisyonunda golü vereceksin. Kırmızı kart gördükleri pozisyonda avantaj bizde, Diagne aldı gidiyor, yüksek ihtimalle penaltı. Avantajı oynatsana bize. Bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktaları.

Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız, tekrar yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzde çok önemli bir Avrupa maçımız var. O yüzden çok üstünde durmayacağız bunun."