Fukuşima denizde de ölüm saçıyor

2011 yılında deprem dalgalarının hidrojen patlamasına yol açtığı Japonya'nın Fukuşima nükleer enerji santralinin onarım ve yenileme çalışmalarının mali portresinin tahminlerin çok üzerine çıkacağı açıklandı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Japonya Ulusal Sınai Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, onarım maliyetinin hükümetin tahminlerini beş kat aşarak 44 milyar euroyu bulacağı belirtildi. Santral çevresindeki toprak ve ormanlık bölgelerin radyasyondan arındırılmasının bölgenin yeniden iskâna açılması açısından taşıdığı öneme de enstitünün açıklamasında yer verildi.

Teknoloji Enstitüsü'nün Fukuşima onarım projesini konu alan fizibilite raporunda radyasyonlu toprağın kaldırılıp güvenli bir yerde depolanmasının en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturduğu belirtildi.

2011 yılının mart ayındaki depremi izleyen tsunami, soğutma sistemini devre dışı bırakarak, santraldeki reaktörlerde çekirdek erimesine yol açmıştı.

Hasara uğrayan santrali işleten Tepco şirketinin sözcüsü üç numaralı reaktörün bulunduğu binada yağmur nedeniyle buharlaşma tespit edildiğini açıkladı. 2011 yılındaki kaza sırasında meydana gelen hidrojen patlaması reaktörü muhafaza eden beton binanın çatısını uçurmuştu.

Reaktöre yakın bölgedeki deniz suyunda radyasyon artışı saptanması üzerine Japonya hükümeti harabeye dönen santralin uzmanlardan oluşan iki ayrı ekip tarafından incelenmesine karar verdi.

Tepco şirketi, tesislerdeki çatlaktan sızan radyasyonun yer altı sularına karıştıktan sonra denize aktığını doğrulamıştı.