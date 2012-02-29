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Dünya

Fukuşima raporu: Japonya felaketten kurtuldu!

Araştırma başkanı BBC'ye yaptığı açıklamada başkent Tokyo'nun tamamen tahliyesiyle sonuçlanabilecek bir senaryonun kıl payı önlenebildiğini söyledi.

29 Şubat 2012 12:43

 

T24 - Japonya'da geçen yıl yaşanan nükleer felakete ilişkin bağımsız raporun yazarları, elektrik şirketini ve hükümeti deprem ve tsunami sonrası paniğe kapılmakla suçladı.

Araştırma başkanı BBC'ye yaptığı açıklamada başkent Tokyo'nun tamamen tahliyesiyle sonuçlanabilecek bir senaryonun kıl payı önlenebildiğini söyledi.

Yetkili, Japon hükümetinin ülkenin nükleer açıdan güvenli olduğu yolunda yetkililer arasındaki yaygın nedeniyle felakete bütünüyle hazırlıksız yakalandığını savundu.

Fukuşima nükleer santralini ilk ziyaret edenler arasındaki BBC muhabiri, Japonya'nın dev bir felaketten ucu ucuna kurtulduğu yorumunu yaptı.

Fukuşima nükleer santralinin geçen Mart ayındaki tsunamide zarar görmesi ardından radyasyon sızıntısı meydana gelmiş ve nükleer santralin olduğu bölge civarında yaşayan 80 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Japonya'nın en büyük enerji şirketi Tepco, son 30 yıldan bu yana ilk kez geçen Aralık ayında elektrik ücretlerine zam yapacağını açıklamıştı.

Deprem ve tsunami sonrasında Tepco'ya ait 17 nükleer santralden 15'i kapatılmak zorunda kaldı.

Şirket bunun üzerine, elektrik ihtiyacı için hidroelektrik santrallerini daha yüksek kapasitede işletmek zorunda kalmış ve bu da giderlerde artışa neden olmuştu.

 

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