Fukuşima nükleer santralinde yine arıza!

Japonya'da 2011'de sızıntı yaşanan hasarlı Fukuşima nükleer santralinde yeniden sıkıntı yaşanıyor. Santralin yakıt depolama havuzu soğutulamıyor.

Japonya'da 2011'de, nükleer sızıntının meydana geldiği hasarlı Fukuşima Daiçi santralinde elektrik kesintisi olduğu, 4 yakıt depolama havuzuna yaklaşık 20 saattir soğuk su gönderilemediği bildirildi.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO), santralde havuz sıcaklığının hala güvenli seviyede olduğunu ve soğuk su olmadan en az 4 gün daha bu seviyede kalacağını açıkladı.

Yetkililer, bu durumdan reaktörlerin etkilenmediğini ve olağandışı bir durum bulunmadığını, sorunun nedenini bulmaya ve onarmaya çalıştıklarını söyledi.

TEPCO sözcüsü Masayuki Ono, çalışanların, soruna neden olmasından şüphelendikleri 3 elektrik panelini onardığını, sorunun çözülmemesi halinde yedek sisteminin hazırlandığını bildirdi.

Santral korunmasız durumda

"Eğer en kötü senaryo gerçekleşirse yedek su enjeksiyon sistemine sahip olduklarına" değinen Ono, yine de santralin "korunmasız " durumda olduğunu belirtti.

Ono, "Fukşima Daiçi hala geçici donanımla çalışıyor, biz bu donanımı daha arzu edilir, kalıcı ve güvenilir olanla değiştirmeye çalışıyoruz. Son durumu göz önüne alırsak, sistemi biraz fazla zorlamış olabiliriz" ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga ise düzenlediği basın toplantısında, endişelenecek bir durum olmadığını, gereken önlemlerin alındığını kaydetti.

Uzmanlar, son yaşanan olayın ardından ders alınıp alınmadığı konusunda bu elektrik kesintisinin TEPCO için önemli bir test olduğunu altını çiziyor.

Yetkililer, santralin devreden çıkarılması için reaktörlerindeki erimiş, öldürücü radyoaktif yakıtın temizlenmesi gerektiğini ve bunun 40 yıl sürebileceğini vurguluyor.

Japonya'yı 11 Mart 2011'de vuran deprem ve tsunami, Fukuşima nükleer santralinde Çernobil'den sonraki en büyük küresel nükleer felakete yol açmış, santralin enerji ve soğutma sistemleri bozulmuş, üç reaktör çekirdeği erimiş ve yakıt depolama havuzu aşırı ısınmıştı.