Fukuşima'da yaşanan felaket kelebekleri mutasyona uğrattı

Japonya'da geçen yıl deprem ve tsunamiden sonra Fukuşima Daicii Nükleer Santrali'nde meydana gelen radyasyon sızıntısı, santralin çevresindeki kelebeklerin mutasyona uğramasına neden oldu.

Japon araştırmacılar, geçen yıl Mart ayında yaşanan Fukuşima felaketinde larva döneminde radyasyona maruz kalan Lisenid ailesinden mavi kelebeklerin yaklaşık yüzde 12'sinin mutasyona uğradığını, bu kelebeklerin özellikle kanatlarının daha küçük olduğununu ve gözlerinde şekil bozukluğu görüldüğünü kaydetti.

Ryukyu Okinawa Üniversitesi profesörü Joji Otaki, kazadan 2 ay sonra santrale uzak olmayan bir bölgeden toplanan kelebeklerin, üremeleri amacıyla laboratuvar ortamında yetiştirildiğini ve bir sonraki nesil kelebeklerin yüzde 18'inde de benzer sorunların görüldüğü ifade etti.

Araştırmacılar, Fukuşima'daki kelebeklerle çiftleştirmek için başka bir bölgeden sağlıklı kelebekler seçmeye özen gösterirken, mutasyona uğrama oranının üçüncü nesilde yüzde 34'e yükseldiği belirtildi.

Otaki, felaketten 6 ay sonra Fukuşima Daicii yakınlarından bir kez daha kelebek topladıklarını ve anomali oranının bu kez yüzde 52 olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Araştırmacılar aynı zamanda, felaketten etkilenmeyen kelebekler üzerinde de bir deney yaptı. Bu deneyde, kelebekler laboratuvar ortamında az miktarda radyasyona maruz bırakıldı ve sonuçlar anomali oranının, Fukuşima'da radyasyona maruz kalan birinci nesil kelebeklerle aynı olduğunu ortaya koydu.

Otaki, araştırmalarından, Fukuşima Daicii Nükleer Santrali'nden sızan radyasyonun kelebeklerin genlerini bozduğu sonucunu çıkardıklarını ifade etti.

Otaki, başka hayvanlar üzerinde yeni araştırmalar yapacaklarını da söyledi.