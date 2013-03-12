Fukuşima'da nükleer facianın etkisi sürüyor



Fukuşima nükleer felaketinin 2'nci yılında bölgede 160 bin kişi evsiz kaldı. Santralın çevresindeki balıklarda 2 bin 500 katı radyasyon var.

Fukuşima nükleer kazasının üzerinden 2 yıl geçti. Japonya, kazanın ardından hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor. TEMA Vakfı, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da deprem ve tsunaminin ardından yaşanan kazanın yıldönümü dolayısıyla “Akkuyu, Sinop ve İğneada Fukuşima olmasın” dedi. Fukuşima’da toprağa, suya ve havaya karışan radyasyonun etkilerinin, Çernobil’den çok daha fazla olduğunun altını çizen TEMA’ya göre felaketin maliyeti 125 milyar dolara ulaşacak. Fukuşima Daiiçi nükleer santralının yakınlarında yasal seviyelerin 2 bin 500 kat üzerinde radyasyon seviyesine sahip balıklar görülmeye başlandı.

Besin zincirine girdi

Serkan Ocak'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ise kaza sonrasında besin zincirine karışan radyoaktif maddelerin bitki, hayvan ve insanlığı zehirlemeye devam ettiğini vurgulayarak “Yıllardır Mersinlilerin, Sinopluların, uzmanların, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının tepkilerine kulaklarını tıkayan hükümetin, bu felaketten ders almak yerine fütursuzca izlediği enerji politikalarını kınıyoruz” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cemal Niyazi Sökmen de Fukuşima Nükleer Santralı patlamasının gerçekleştiği sahanın temizlenmesinin en az 30-40 yıl süreceğini ifade etti.

Nükleere karşı insan zinciri

Çernobil’den sonra en büyük nükleer felaketin yıldönümü dolayısıyla tüm dünyada ve Türkiye ’de eylemler yapıldı. Nükleer Karşıtı Platform (NKP) önceki gün Türkçe, İngilizce ve Japonca ‘Nükleere Hayır’ yazılı pankartlarla Galata Köprüsü’nde eylem yaptı. Akkuyu Nükleer Santralı çalışmalarının iptal edilmesini isteyen nükleer karşıtları Mersin’de de insan zinciri oluşturdu. Ankara ’da da eylemin adresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oldu. Nükleer karşıtları, bakanlık önünde ‘Nükleere hayır’, ‘Yaşamı seçin nükleerden vazgeçin’ ve ‘Nükleer enerji istemiyoruz’ yazılı pankartlar açtı, çeşitli sloganlar attı.

Küresel Eylem Grubu’nun (KEG) derlediği bilgilere göre, kazanın ardından nükleer santralın 20 kilometre çevresi girilmez bölge ilan edildi. 160 bin kişi evsiz kaldı. TEMA’ya göreyse kazanın maliyeti 125 milyar doları bulacak. Nükleer enerjiye ‘hayır’ diyen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye’nin Fukuşima’dan ders çıkarmadığını söylüyor.

3 ülke nükleeer veda kararı aldı

Elektriğinin yarısını 7 nükleer reaktörle karşılayan Belçika, 2025 yılına kadar reaktörlerin tümünü kapatma kararı aldı.

Elektriğinin yüzde 28’ini 17 nükleer reaktörden karşılayan Almanya , 8 reaktörünü hemen kapattı. 9 reaktörü 2022’ye kadar kapatma kararı aldı. 3 reaktörden vazgeçen İsviçre 2034’te nükleersiz ülke olacak.

Çocukların yüzde 44’ünde ‘risk’ çıktı

160 bin kişi evlerini terk etti.

20 km’lik çevresi girilemez bölge olarak ilan edildi.

22 milyon ton radyasyonlu molozun ancak yüzde 6’sı kaldırılabildi.

Balıklarda yasal seviyenin 2 bin 500 kat üzerinde radyasyon tespit edildi.

24 bin yıl boyunca tehlike saçmaya devam edecek radyoaktif maddeler binlerce ton su ile denize aktı, toprağa, havaya karıştı.

Fukuşima Sağlık Yönetimi Araştırma Komitesi, ocak ayı taramalarında kaza bölgesinde yaşayan 95 bin çocuğun yüzde 44’ünde tiroit bezlerinde anormallikler tespit etti.