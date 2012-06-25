Fukuşima kıyılarında yakalanan deniz ürünleri ilk kez satışa sunuldu

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen çok şiddetli deprem ve tsunaminin ardından zarar gören Fukuşima Daiçi nükleer tesisinin bulunduğu kıyılarda yakalanan deniz ürünleri ilk kez satışa sunuldu.

Fukuşima Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi, radyasyon testlerinden geçirilmelerinin ardından sadece ahtapot ve deniz salyangozlarının bugün satışa sunulduğunu bildirdi. Kooperatif, sözü edilen deniz ürünlerindeki radyoaktif sezyum miktarının tespit edilemeyecek kadar küçük olduğunu kaydetti.

Japon yetkililer, Cuma günü yakalanan ürünlerin radyasyon test sonuçları çıkana kadar bozulmaması için haşlandığını söyledi.

Ahtapot ve deniz salyangozunun radyasyondan fazla etkilenmemeleri sebebiyle test için seçilen ilk ürünler olduğu, Fukuşima kıyılarındaki dilbalığı, deniz levreği ve diğer balıkların radyasyon içermesi nedeniyle henüz satışına başlanmadığı bildirildi.