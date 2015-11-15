Fransız polisi, Paris saldırılarıyla ilgili aranan şüphelinin fotoğrafını yayımladı

Fransız polisi, 132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarına karıştığı düşünülen saldırganın yakalanması için alarma geçti. Şüphelinin fotoğrafını yayımladı.

Fransız polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin yakalanmadığını duyurmuştu.

Polis, şüphelinin adının Salah Abdeselam olduğunu duyurdu. Brüksel doğumlu şüphelinin doğum tarihi 15 Eylül 1989...

Fransız Haber ajansı AFP, 'soruşturmaya yakın kaynaklara' dayandırdığı haberinde üç kardeşin saldırılara dahil olduğunu bildirdi.



AFP, bu kardeşlerden biri saldırılarda öldüğü, bir diğerinin Belçika'da gözaltında olduğu, üçüncüsünün ise ya saldırılarda öldü ya da kaçtığını yazdı.



Ajansa konuşan bir güvenlik kaynağı da, Paris saldırılarını gerçekleştirenlerden birinin "halen yaşıyor olabileceğini" söyledi.



Fransız polisi, Paris saldırılarına karıştığı düşünülen saldırganın yakalanması için alarma geçti. Şüphelinin fotoğrafını yayımladı.

Polis, şüphelinin adının Salah Abdeselam olduğunu duyurdu. Brüksel doğumlu şüphelinin doğum tarihi 15 Eylül 1989 olarak açıklandı.

Fransız polisi, Belçika tarafından da hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan Abdeslam'ın "tehlikeli" olduğunu belirtti ve görenlerin kesinlikle müdahale etmemesini istedi.