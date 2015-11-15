T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransız polisi, Paris saldırılarıyla ilgili aranan şüphelinin fotoğrafını yayımladı

Polis, şüphelinin adının Salah Abdeselam olduğunu duyurdu. Brüksel doğumlu şüphelinin doğum tarihi 15 Eylül 1989...

15 Kasım 2015 21:25

Fransız polisi, 132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarına karıştığı düşünülen saldırganın yakalanması için alarma geçti. Şüphelinin fotoğrafını yayımladı.

Fransız polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin yakalanmadığını duyurmuştu.

Polis, şüphelinin adının Salah Abdeselam olduğunu duyurdu. Brüksel doğumlu şüphelinin doğum tarihi 15 Eylül 1989...

Fransız Haber ajansı AFP, 'soruşturmaya yakın kaynaklara' dayandırdığı haberinde üç kardeşin saldırılara dahil olduğunu bildirdi.
 
AFP, bu kardeşlerden biri saldırılarda öldüğü, bir diğerinin Belçika'da gözaltında olduğu, üçüncüsünün ise ya saldırılarda öldü ya da kaçtığını yazdı.
 
Ajansa konuşan bir güvenlik kaynağı da, Paris saldırılarını gerçekleştirenlerden birinin "halen yaşıyor olabileceğini" söyledi.
 
 Fransız polisi, Paris saldırılarına karıştığı düşünülen saldırganın yakalanması için alarma geçti. Şüphelinin fotoğrafını yayımladı.

Polis, şüphelinin adının Salah Abdeselam olduğunu duyurdu. Brüksel doğumlu şüphelinin doğum tarihi 15 Eylül 1989 olarak açıklandı.

Fransız polisi, Belçika tarafından da hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan Abdeslam'ın "tehlikeli" olduğunu belirtti ve görenlerin kesinlikle müdahale etmemesini istedi.

 

ETİKETLER

fransaparissaldırısaldırganabdeselam salahkatliambataclan

İlgili Haberler

Paris'te eş zamanlı saldırılarla katliam; hayatını kaybedenlerin sayısı 129!

Kentteki bir konser salonu ve bazı restoranlarda eş zamanlı olarak silahlı saldırı ve patlamalar meydana geldi, sadece konser salonunda en az 87 kişi öldü

Paris Başsavcısı: Ölü sayısı 129’a yükseldi; en az 99’u kritik 352 kişi yaralı

Saldırıları, statta birbirinden ayrılan 3 ayrı silahlı grubun düzenlediği düşünülüyor

Belçika devlet televizyonu: Paris saldırganlarından ikisi Belçika vatandaşı

Belçika'da Paris'teki saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

G20 Liderler Zirvesi Ankara ve Paris katliamları için saygı duruşuyla başladı

Ankara'daki saldırıda 100, Paris'teki katliamda 129 kişi hayatını kaybetmişti

Paris'te terk edilmiş bir arabada kalaşnikof tüfekleri bulundu

Aracın, Paris saldırısını gerçekleştiren saldırganlarca kullanıldığı düşünülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24