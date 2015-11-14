Paris Başsavcısı: Ölü sayısı 129’a yükseldi; en az 99’u kritik 352 kişi yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 129’a yükseldi. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Paris Başsavcısı Francois Molins, 352 yaralıdan 99’unun da durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yaşananlar ve şu ana kadar elde edilen bilgiler hakkında bir brifing veren Başsavcı Molins, Stade de France’daki ilk patlamanın D kapısında gerçekleştiğini ve burada, birinin üzerinde intihar yeleği bulunan 2 ceset bulunduğunu belirtti. Molins, ikinci cesedin oradan geçen bir kurbana ait olduğunu söyledi.

Başsavcı Molins’in açıklamalarına göre, yaşananlara dair son gelişmeler şöyle:

-Stadyumdaki patlamanın ardından Seat arabayla gelen ikinci bir kişinin barda oturanlara saldırdı ve 15 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

-Yerel saatle 21.30’da, Stade de France’ın H kapısında da, D kapısındakine benzer bir şekilde intihar yeleği giyen başka bir saldırganın cesedi bulundu.

-Yerel saatle 21.32’de, 11. caddedeki bir barın önünde başka bir saldırı gerçekleşti. Burada da 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerinde 100’den fazla kurşun bulundu. Saldırganlar siyah bir Seat’la olay yerine geldi.

-En çok kayıp, saldırganlar, açıkça Irak ve Suriye’den bahsettiği Bataclan konser salonunda yaşandı. Üç terörist öldü -biri polis tarafından vuruldu ve ikisi kendini patlattı. 89 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

-La Belle Equipe’in terasına açılan ateş sonucunda 18 kişi, Le Carillon kafe-barda bulunan 14 kişi hayatını kaybetti. Kamboçya restoranı Le Petit Cambodge ve La Casa Nostra Pizza yakınlarında da saldırı gerçekleştirildi.

-Saldırıları, birbiriyle koordineli çalışan üç ayrı silahlı grubun gerçekleştirdiği düşünülüyor. Saldırganlar, büyük ihtimalle Stade de France’dan beraber ayrıldı. Silahlı saldırıların gerçekleştiği birçok noktada siyah bir Seat araba ve yine siyah bir VW Polo görüldü.

-Paris katliamında kullanılan arabalardan biri, Fransa-Belçika sınırında durdurulan ve yanında iki kişi daha bulunan bir Fransa vatandaşı adına kayıtlı. Araçtakiler Belçika’da yaşıyor ve Fransa polisinde kayıtları bulunmuyor.

-Saldırganlardan birinin 21 Kasım 1985 doğumlu olduğu ve Paris’in yaklaşık 390 kilometre güneyinde bulunan Courcouronnes’ten. aldırganın polis tarafından 2004 yılından beri polis tarafından takip edildiği ve 2010 yılında “radikal” ilan edildi.

-Üzerinde Suriye pasaportu çıkan saldırgan, 1980 doğumlu ve poliste kaydı bulunmuyor.