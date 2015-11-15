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Dünya

Belçika devlet televizyonu: Paris saldırganlarından ikisi Belçika vatandaşı

Belçika'da Paris'teki saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

15 Kasım 2015 19:04

Paris’te en az 132  kişinin ölümüne neden olan saldırılarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Belçika’da yedi kişi gözaltına alındı. Saldırıyı düzenleyen IŞİD’cilerden ikisinin Belçika vatandaşı olduğu öne sürüldü. Saldırganların Paris'e Belçika plakalı bir araçla geldikleri de iddia edilmişti. 

Reuters’ın haberine göre, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yedi kişi, Molenbeek bölgesindeki bir eve düzenlenen baskın sonucunda gözaltına alındı.

Diken'de yer alan habere göre, Belçika devlet televizyonu RTBF, federal savcılık bürosundan aldığı bilgiyle Paris saldırganlarından ikisinin Belçikalı olduğunu duyurdu. Fransız polisi de saldırılarda kullanılan bir aracın, Belçika’da kiralandığını söylemişti.

 

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