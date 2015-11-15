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G20 Liderler Zirvesi Ankara ve Paris katliamları için saygı duruşuyla başladı

Ankara'daki saldırıda 100, Paris'teki katliamda 129 kişi hayatını kaybetmişti

15 Kasım 2015 19:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2015 G20 Zirvesi "Kapsayıcı Büyüme: Küresel Ekonomi, Büyüme Stratejileri, İstihdam ve Yatırım Stratejileri" başlıklı oturum açılışında liderlere seslendi. Erdoğan konuşmasının başında Ankara ve Paris'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için tüm katılımcıları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 6 ayrı saldırıda toplam 132 kişi hayatını kaybetti, 96'sı ağır 352 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Antalya'daki G-20 programını iptal etti. Zirvede Fransa'yı temsilen Dışişleri Bakanı Laurent Fabius bulunuyor.

2015 G20 Zirvesi "Kapsayıcı Büyüme: Küresel Ekonomi, Büyüme Stratejileri, İstihdam ve Yatırım Stratejileri" başlıklı oturum açılışında liderlere seslendi.

Erdoğan konuşmasının başında Ankara ve Paris'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için tüm katılımcıları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Erdoğan, "Toplantımızın hemen başında Paris'te meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadığımı tekrar ifade etmek istiyorum. Fransız dostlarımıza ve bu saldırılar sebebiyle aramızda bulunamayan Sayın Hollande’a kayıpları için samimi üzüntülerimi, taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle Ankara ve Paris başta olmak üzere tüm terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum" dedi.

Erdoğan, konuşmasına saygı duruşunun ardından devam etti.

 

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