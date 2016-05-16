Fransa, Cansız, Doğan ve Söylemez'in katilinin 2 bin defa telefonda konuştuğu kadının araştırılmasını istedi

PKK’nın kurucularından Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in Ocak 2013’te Paris’te öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Fransa makamları, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ndan 3 kadını öldüren Ömer Güney’in tutuklanmasının ardından, Türkiye’ye kesin dönüş yapan Ö.H. adlı kadının araştırılmasını istedi. Ö.H. ile Ömer Güney’in 21 Temmuz 2012 ile 18 Ocak 2013 tarihleri arasında 2 bin kez telefonla görüştüğü saptandı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Fransız adli makamlarınca Ankara’ya gönderilen yazıda, Ö.H. hakkında bilgi de istenirken, Türkiye’de bulunuyorsa Ö.H. ya da eşinin ifadesinin alınması talep edildi. Yazıda, ‘zanlının Türkiye’de seyahatlerinden haberi olup olmadığı, zanlının Villers-Le-Bel Derneği’ndeki ve genelde Kürt toplumu bünyesindeki rolü, lokalin anahtarının kimler tarafından paylaşıldığı, kendisinin derneği hangi sebeplerden ötürü terk ettiği, neden Türkiye’ye döndüğü’ sorularına yer verildi. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, Fransa makamlarından Ömer Güney hakkındaki iddianamenin örneğini istedi. Saylan, iddianamesinin soruşturma açısından ‘önemli’ olduğuna dikkat çekti.

Sesi istendi

Şüpheli Ömer Güney’in MİT mensuplarıyla yaptığı iddia edilen ve internete düşen ses kaydının deşifresi ve söz konusu CD’nin bir örneğinin Fransa’ya gönderildiği anlaşıldı. Savcılık, internete düşen ses kaydının deşifresini de yaparak, Fransa makamlarından söz konusu konuşmaların Güney tarafından da teyit edilmesini istedi.