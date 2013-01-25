Osman Öcalan: Sakine Cansız'ı Rıza Altun öldürmüş olabilir

Abdullah Öcalan’ın kardeşi ve eski PKK yöneticisi Osman Öcalan, Murat Karayılan'dan sonra PKK'nın Avrupa ayağını yöneten Rıza Altun'un, geleceğini güvence altına almak için örgüte ait bir miktar parayı zimmetine geçirdiğini, Sakine Cansız'ın da bunu ifşa etmesinin üzerine, Rıza Altun'un Sakine Cansız'ı öldürmüş olabileceğini söyledi.

Osman Öcalan, İmralı görüşmelerini de değerlendirerek, “Kandil savaşı sürdürebilecek bir enerjiye sahip değil. Herkesten daha çok barışla isterler” dedi.

Vatan gazetesi yazarı Ruşen Çakır, Osman Öcalan'la görüştü.

Osman Öcalan, 9 yıldır yaşananları "kayıp yıllar" olarak gördüğünü söyleyerek, "PKK önderliği o dönemde bizim bulunduğumuz noktaya geldi. O dönemde biz barışçı siyasi çözüm sürecini başlatmak istiyorduk ama PKK lideri ve yönetimi buna karşıydı. Karşıtlığını da savaşı yeniden başlatarak gösterdi. Bu 9 yıldır süren savaş bizim için hiç anlamlı değil" dedi.

PKK'nın halk desteğini kaybettiğini örgütün tükendiğini belirten Öcalan, PKK'nın üst yöneticilerinin "gerillacılık" yapacak enerjisi kalmadığını dile getirdi. Öcalan "Kandil savaşı sürdürebilecek bir enerjiye sahip değil. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu herkesten daha çok bu sürecin barışla sonuçlanmasını isterler. Ayak sürseler bile bu gösteriden öteye gitmez. Bana göre PKK komple çözüme hazır ve Öcalan’ı dinler" dedi.

Amerika'nın da Türkiye gibi süreci bitirmek istediğini ve Ortadoğu'yu yeniden düzenlenmesini istediğini vurgulayan Öcalan şöyle konuştu:

"Bugün de “ABD dünyanın önder gücüdür, herkes bir biçimde onu hesaba katmalıdır” diyoruz. Avrupa dün çözüm istemiyordu, bugün tereddütlü ama ABD artık çözüm istiyor. Çünkü AKP ile birlikte Ortadoğu’yu yeniden düzenlemek istiyorlar. Bu nedenle son İmralı süreci önemlidir, çünkü düzenleme yapmanın tam zamanıdır. Fazla zaman yok: Suriye rejimi devrilir devrilmez birkaç sene içinde herşey yeniden biçimlendirilmelidir. Ortadoğu’yu yeniden şekillendirilirken Kürt sorununun daha fazla Türkiye’nin elini ayağını bağlamasına tahammülleri yok."

Türkiye'nin mağrurluktan kurtulmasıyla çözümün kolaylaşacağını söyleyen Öcalan, Başbakan Erdoğan'ın bu süreci bitirebilecek tek lider olduğunu belirtti. Abdullah Öcalan'ın da etkisine dikkat çeken Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Kürtler arasındaki saygınlığına dikkat çekti.



'Sakine Cansız'ı Rıza Altun öldürmüş olabilir'



Osman Öcalan, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız'ı iyi tanıdığını söyledi. Öcalan, "Sakine’yi herkes tanırdı ama PKK içinde siyasi ağırlığı yoktu. İnatçı bir kişiliği vardı ve genel eğilimi siyasi çözümdü." dedi.

Murat Karayılan'dan sonra PKK'nın Avrupa ayağının yöneticiliğine getirilen Rıza Altun'un Sakine Cansız'ı öldürmüş olabileceğine dikkat çeken Öcalan şunları söyledi:

"PKK Avrupa’da faaliyetlerini Hollanda merkezli yürütürdü. 2001’de Murat Karayılan Avrupa’da başarılı olamayınca yerine Rıza Altun gönderildi. O ise Fransa’da örgütlenmeyi tercih etti. Hatırlıyorum, biz PKK’den ayrıldıktan sonra bir yerde oturuyorduk, o Nizamettin Taş’a telefon açtı ve “Sizle birlikte hareket etmek için geliyorum, yanımda bir miktar da para getireceğim” demişti. Sonra Rıza gelmedi.

Fransa’da ikamet aldığını söylediler. PKK ile arasını da düzeltti. Sanıyorum, geleceğini güvenceye almak için bir kısım örgüt parasını zimmetine geçirdi. Biz de beklediğimiz desteği bulamadığımız için bizlere katılmadı, o parayı da kendine sakladı. Sakine muhtemelen Altun’un bu yaptıklarını tespit etti, üzerine gitti. Bunun üzerine Rıza rahatsız oldu. Biraz çetevari, Mafyavari bir kişiliği olduğu için o suikast gündeme geldi. Tabii elimde herhangi bir belge filan yok.

Öte yandan bazı Ergenekon artıklarının yapma ihtimali de bütünüyle yadsınamaz. Ama PKK’nin örgüt yapısı Sakine’yi tasfiye etmez çünkü o hiçbir dönem PKK yönetimine tehlike oluşturabilecek bir ağırlığa sahip değildi.

Rıza Altun’un hem Türk derin devletiyle, hem bir dönem İran sorumlusu olduğu için İran istihbaratıyla ve nihayet Fransız istihbaratıyla iyi ilişkileri olmuştur. Dolayısıyla Ergenekon ile İran ve Fransız istihbaratları Rıza üzerinde etkili olmuş olabilirler."