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PKK'nın kurucularından Baki Karer: PKK, Sakine Cansız'ı para için öldürdü

Baki Karer, "Esas hedef Cansız'dı, diğerleri görgü tanığı kalmasın diye ortadan kaldırıldı" dedi

13 Ocak 2013 13:28

PKK'nın kurucularından Baki Karer, Sakine Cansız ve iki arkadaşının para için PKK tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Baki Karer, Almanya'dan yayın yapan ve PKK karşıtı Nasname sitesine yazdığı yazıda Fransa'nın başkenti Paris'te işlenen cinayet hakkında önemli iddialarda bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Karer, Paris'te infaz edilen 3 kadın örgüt mensubundan Sakine Cansız'ın PKK içinde çok uzun yıllardır geri planda tutulduğunu belirterek, PKK'lılar tarafından Cansız'ın kafasına tabanca dayandığını, ailesiyle tehdit edildiğini ve sayfalarca itiraf yazdırıldığını da ileri sürdü. Karer, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in öldürülmelerinin tesadüf olduğunu belirterek, "Esas hedef Cansız'dı, diğerleri görgü tanığı kalmasın diye ortadan kaldırıldı" dedi.

Baki Karer Türk medyasının Cansız'ı "para kasası", "Oslo görüşmelerinin aracı", "uluslararası ilişkileri yürüten kişi" gibi gösterdiğini ancak bunların asılsız olduğunu söyledi. Yazısında şunları söyledi:

"Sürekli gözaltında tutulmuştur. Ama tehlikeli işler söz konusu olduğunda ön plana iteklenmiştir. Örneğin büyük miktarda para transferleri gibi... PKK'nin topladığı paraların kaynağı zaten başlı başına tartışma konusu. Tehlikeli görev oluşu, buradan kaynaklanmakta. Meselenin büyük ihtimalle para olduğu düşünülmektedir. Tetiği çekenler PKK'lıdır. Para nedeniyle işlenen bu tür cinayeler yeni değildir. Aslında bunu Kandil-BDP de bilmekte, ama üzerinden siyasal kazanç elde edebilmek için kullanmaktalar."

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