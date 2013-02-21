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Politika

'Başbakan ile Sakine Cansız'ın ailesine yaptığım taziye ziyaretini konuşmadık'

İki dönem Tunceli milletvekilliği yapan ve geçtiğimiz günlerde AKP'ye transfer olan Yerlikaya, AKP'nin demokratik açılımlar yaptığını söyledi

21 Şubat 2013 23:56

Eski CHP Tunceli milletvekili Sinan Yerlikaya, Sakine Cansız'ın cenazesine katılmasını gelenek olarak değerlendirerek " Hüseyin Aygün'le benim durumum aynı değil, ben Tunceli milletvekili olsaydım en azından genel başkanıma sorardım" dedi.

AKP’ye transferini, yapmak istediklerini ve Paris’te öldürülen PKK’lı Sakine Cansız’ın ailesine yaptığı ziyareti A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal’de anlatan Yerlikaya şunları söyledi: "Sakine Cansız'ın ailesini ziyeret ettim bu bizim geleneklerimiz de var. Ama bu konu hakkında Başbakan'la konuşmuş değiliz.  Başbakan Erdoğan’ın Hüseyin Aygün’ün taziye ziyareti için sarf ettiği pervasız sözlerini de hakaret olarak görmüyorum"

"AKP'nin demokratik açılımları var bunları inkar etmek mümkün değil" diyen " Ben de halkım için hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

 

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